У Києві навала жебраків і бомжів

Фото: Бездомний (РБК-Україна)

Вони окупували парки та сквери

У столиці зросла кількість людей без певного місця проживання. Про це повідомляє "Сьогодні".

Безпритульні у Києві влаштовують пиятики в центральній частині міста, а також облюбували лавочки в парках, де влаштовують собі лежбища.

За словами експерта, голови інститути реформ та розвитку Києва Олександра Вовченко, кількість бездомних у столиці може перевищувати відмітку в сто тисяч чоловік.

"Тільки біля станцій метро можна нарахувати більш ніж півтори тисячі людей. Якщо раніше ці люди влітку їхали у Крим та Одесу, то зараз багато хто залишаються в Києві. Частина з них приїхала зі Сходу", - стверджує Вовченко.

Він вважає, що їх кількість буде зростати і далі, так як в країні йде війна, у людей падають доходи, а ціни постійно ростуть.

Проте, за даними департаменту соціальної політики КМДА, за 2016 року в центрі обліку бездомних, де їм видають або відновлюють документи, на обліку стояло 1256 осіб, а вже в 2017 – 1555 осіб. Але, як зізнаються в самому департаменті, далеко не всі звертаються за допомогою і таких людей може бути в рази більше.

Соціолог Ірина Бекешкіна вважає, що серед бродяг є і ті, хто виявився жертвою шахраїв.

"У людей під виглядом різних махінацій відбирають житло, і людина просто залишається без даху над головою. Такі випадки, на жаль, не поодинокі", - зазначила соціолог.

Тільки от мешканцям столиці від цього не легше. Кияни скаржаться, що у центральній частині міста бомжі влаштовують пиятики, чіпляються до перехожих і влаштовують собі нічліжки на лавочках у парках і скверах. Крім того, бродяги часто стають винуватцями пожеж, які відбуваються в закинутих будівлях.

Експерти вважають, що для того, щоб вирішити цю проблему глобально, потрібно відкрити спеціальні центри, де безхатченки могли б переночувати, отримати харчування або юридичну підтримку.

"За кордоном навіть досліджують таку групу населення, як бездомні, щоб розуміти, як можна допомогти людям. У нас, наскільки мені відомо, такі дослідження не проводяться", — розповіла соціолог Ірина Бекешкіна.

У КМДА стверджують, що для бездомних вони роблять все можливе. У зимовий період встановлюють пункти обігріву, забезпечують теплим харчування і одягом, надають медичну допомогу.

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Відео: РБК-Україна