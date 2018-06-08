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В Киеве нашли похищенную 16-летнюю девушку

STYLERLIFE        08.06.2018 - 08:40
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Ее не было дома три дня

В Киеве нашли 16-летнюю девушку, которую похитили три дня назад. Об этом сообщает ТСН.

Виктория рассказала, что ее похитили трое мужчин. В новостях показали сюежт об исчезновении студентки и, видимо, похитители испугались и решили отпустить заложницу.

"Ну, они в телевизоре, видно, увидели. Мне кажется, благодаря этому немного задвигались. Несовершеннолетняя, поиски идут", - говорят родственники Виктории.

Сначала девушка только плакала и вообще не говорила.

"Я с десятого раза поняла, что метро "Гидропарк", - говорит мама.

Видео: Похищение девушки (tsn.ua)

Виктория сказала матери, что туда ее привезли мужчины, которые ее схватили три дня назад.

"Честно, я мало что помню, что они говорили. Какой-то клуб, там музыка играла, дыма много было", - рассказала сама пострадавшая.

Мать узнала от дочери, что та стояла на автобусной остановке ,когда рядом остановилась машина. Из авто выскочили неизвестные и накинули девушке что-то на голову, а после запихнули в машину.

"Какую-то салфетку, говорит, подсунули – и отключилась", - рассказала женщина.

Мать Виктории сдержит слово, и не будет писать никаких заявлений, поскольку ребенка ей вернули живым.

Напомним, в Киеве третий день разыскивают 16-летнюю девушку.

Конфликтов у девушки ни с кем не было. Она хорошо училась и занималась танцами. В колледже утверждают, что Виктория "по характеру" не беглянка. А одна из одногруппниц утверждает, что Виктория "очень обидчивая". Девушку разыскивают полиция, родные и одногруппники.

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Теги: пропал, девушка
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