У Києві знайшли викрадену 16-річну дівчину

Її не було вдома три дні

У Києві знайшли 16-річну дівчину, яку викрали три дні тому. Про це повідомляє ТСН.

Вікторія розповіла, що її викрали троє чоловіків. В новинах показали сюежт про зникнення студентки і, мабуть, викрадачі злякалися і вирішили відпустити заручницю.

"Ну, вони в телевізорі, видно, побачили. Мені здається, що завдяки цьому трохи зарухалися. Неповнолітня, пошуки тривають", - кажуть родичі Вікторії.

Спочатку дівчина лише плакала і взагалі не говорила.

"Я з десятого разу зрозуміла, що метро "Гідропарк", - каже мама.

Відео: Викрадення дівчини (tsn.ua)

Вікторія сказала матері, що туди її привезли чоловіки, які її схопили три дні тому.

"Чесно, я мало що пам'ятаю, що вони говорили. Якийсь клуб, там музика грала, диму багато було", - розповіла сама постраждала.

Мати дізналася від дочки, що стояла на автобусній зупинці ,коли поруч зупинилася машина. З авто вискочили невідомі і накинули дівчині щось на голову, а після запхали в машину.

"Якусь серветку, каже, підсунули – і відключилася", - розповіла жінка.

Мати Вікторії стримає слово, і не буде писати ніяких заяв, оскільки дитину їй повернули живим.

Нагадаємо, у Києві третій день розшукують 16-річну дівчину.

Конфліктів у дівчини ні з ким не було. Вона добре вчилася і займалася танцями. У коледжі стверджують, що Вікторія "за характером" не втікачка. А одна з одногрупниць стверджує, що Вікторія "дуже уразлива". Дівчину розшукують поліція, рідні і одногрупники.

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