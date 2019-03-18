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В Киеве объявлен повышенный уровень опасности: что произошло

STYLERЖизнь    18.03.2019 - 16:55
В Киеве объявлен повышенный уровень опасности: что произошло
Погода в Киеве 18 марта - объявлено штормовое предупреждение (коллаж РБК-Украина)

Погода в Киеве 18 марта может быть травмоопасной

Погода в Киеве 18 марта принесет жителям столицы сильные порывы ветра до 15-18 м/сек. В связи с этим в городе объявлено штормовое предупреждение и I (желтый) уровень опасности. Об этом рассказали в пресс-службе КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напомнили об основных правилах поведения в случае усиления ветра. По мнению экспертов, чтобы обезопасить себя и свое имущество, необходимо все окна домов плотно закрыть, а с балконов и лоджий убрать предметы, которые могут выпасть наружу.

"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103", - говорится в сообщении.

В случае, если в момент непогоды вы оказались на улице, нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. Если ветер усилится, стоит укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии. Также следует избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автомобили.

Напомним, что климатологи констатировали сокращение лета в Украине до двух месяцев.

Также мы писали, что циклон завтра принесет в Украину дожди.

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