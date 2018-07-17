В Киеве на Одесской площади поселилась семья слонов

Иллюстративное фото (pixabay)

Семья состоит из трех животных

В Голосеевском районе столицы, на Одесской площади появился новый забавный арт-объект. Об этом сообщили на странице КП УЗН Голосеевського района в социальной сети Facebook.

Семью разноцветных слонов разместили на огромном газоне возле Одесской площади. А изготовили их специалисты КП УЗН Голосеевского района. Слонов привезли и установили с помощью грузового автомобиля, а потом добавили им немного ярких красок.

Фото: facebook.com/КП-УЗН-Голосіївського-району

Один слон – зеленый, второй - фиолетовый, третий – желтый. В прошлом году похожая семейка обитала возле Демеевской площади, только слоны были других оттенков – синий, розовый и оранжевый.

Фото: facebook.com/КП-УЗН-Голосіївського-району

Это не единственный яркий объект в столице. В Оболонском районе стоит огромный мамонтенок из цветов. Его можно найти на пересечении проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда.

Фото: facebook.com/zelenbud

А в одном из парков Киева вместо скамьи появился необычный диван.

В парке "Победа", который находится в столичном Днепровском районе установили вместо скамьи необычный большой диван, который сделан из травы и дерева. Этот арт-объект уже полюбили местные жители и с удовольствием на нем фотографируются.

Видео: STYLER.rbc.ua