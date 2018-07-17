У Києві на Одеській площі оселилася сім'я слонів

Ілюстративне фото (pixabay)

Сім'я складається з трьох тварин

В Голосіївському районі столиці, на Одеській площі з'явився новий цікавий арт-об'єкт. Про це повідомили на сторінці КП УЗН Голосеевського району в соціальній мережі Facebook.

Сім'ю різнокольорових слонів розмістили на величезному газоні біля Одеської площі. А виготовили їх спеціалісти КП УЗН Голосіївського району. Слонів привезли і встановили за допомогою вантажного автомобіля, а потім додали їм трохи яскравих фарб.

Фото: facebook.com/КП-УЗН-Голосіївського-району

Один слон – зелений, другий - фіолетовий, третій – жовтий. У минулому році схожа сімейка мешкала біля Деміївської площі, тільки слони були інших відтінків – синій, рожевий і помаранчевий.

Фото: facebook.com/КП УЗН-Голосіївського-району

Це не єдиний яскравий об'єкт в столиці. В Оболонському районі стоїть величезний мамонтеня з квітів. Його можна знайти на перетині проспектів Степана Бандери та Героїв Сталінграда.

Фото: facebook.com/zelenbud

А в одному з парків Києва замість лави з'явився незвичайний диван.

У парку "Перемога", який знаходиться у столичному Дніпровському районі встановили замість лави незвичайний великий диван, який зроблений з трави і дерева. Цей арт-об'єкт вже полюбили місцеві жителі з задоволенням на нього фотографуються.

Відео: STYLER.rbc.ua