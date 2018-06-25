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В одном из парков Киева вместо скамьи появился необычный диван (фото)

STYLERLIFE        25.06.2018 - 22:15
Фото: Парк "Победа" (dnipro.kievzelenbud.com)
Фото: Парк "Победа" (dnipro.kievzelenbud.com)

Арт-объект установили в Днепровском районе столицы

В Днепровском районе Киева в парке "Победа" вместо скамьи появился необычный большой диван. Арт-объект создан из травы и дерева. Соответствующее фото опубликовано на странице Евгения Ковшуна в соцсети Facebook.

Необычный диван могут опробовать все желающие, причем присесть на него могут сразу три человека.

Фото: Диван (facebook.com/Евгений_Ковшун)

Арт-объект установлен в части парка, где проходит реконструкция - в районе улиц Алишера Навои и Жмаченко, передает "Сегодня".

"Идею "зеленой мебели" мы подсмотрели в Австрии. "Диван" изготовлен из металлической конструкции, внутри установлена геосетка, а на ней закреплен рулонный газон, который прорастает корнями в сетку. Ухаживать за такой мебелью нужно постоянно, а именно вовремя поливать водой конструкцию. Чтобы это не предоставляло неудобств для отдыхающих, на диване установили три деревянных сиденья", – рассказали в КП УЗН Днепровского района.

Скриншот поста (facebook.com/Евгений_Ковшун)

Ранее стало известно, как будет выглядеть парк "Победа" после реконструкции.

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Теги: парк, арт-объект, Киевзеленстрой
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