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В одному з парків Києва замість лавки з'явився незвичайний диван (фото)

STYLERLIFE        25.06.2018 - 22:15
Фото: Парк "Перемога" (dnipro.kievzelenbud.com)
Фото: Парк "Перемога" (dnipro.kievzelenbud.com)

Арт-об'єкт встановили в Дніпровському районі столиці

У Дніпровському районі Києва в парку "Перемога" замість лави з'явився незвичайний великий диван. Арт-об'єкт створений з трави і дерева. Відповідне фото опубліковане на сторінці Євгена Ковшуна в соцмережі Facebook.

Незвичайний диван можуть випробувати всі бажаючі, причому присісти на нього можуть відразу три людини.

Фото: Диван (facebook.com/Евгений_Ковшун)

Арт-об'єкт встановлений в частині парку, де проходить реконструкція - в районі вулиць Алішера Навої та Жмаченка, передає "Сегодня".

"Ідею "зелених меблів" ми підгледіли в Австрії. "Диван" виготовлений з металевої конструкції, всередині встановлена ​​геосітка, а на ній закріплено рулонний газон, який проростає корінням в сітку. Доглядати за такими меблями потрібно постійно, а саме вчасно поливати водою конструкці. Щоб це не надавало незручностей для відпочивальників, на дивані встановили три дерев'яних сидіння", - розповіли в КП УЗН Дніпровського району.

Скріншот поста (facebook.com/Евгений_Ковшун)

Раніше стало відомо, як виглядатиме парк "Перемога" після реконструкції.

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Теги: парк, арт-объект, Киевзеленстрой
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