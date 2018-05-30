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В Киеве из окна выпал четырехлетний мальчик

STYLERLIFE        30.05.2018 - 12:00
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Трагедия произошла на улице Гната Юры

29 мая в Киеве из окна выпал четырехлетний мальчик. Трагедия произошла на улице Гната Юры. Ребенок стоял на подоконнике, облокотился об москитную сетку и выпал из окна. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Когда правоохранители получили это сообщение, на место вызова сразу прибыли автопатрули, следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, медики.

"Сотрудники полиции установили, что мальчик воспитывался в нормальной, многодетной семье. На момент трагедии его мать в соседней комнате одевала других детей. Врачи на месте инцидента констатировали смерть ребенка. Полиция квалифицирует событие, как несчастный случай", - рассказала начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в г.. Киеве Оксана Поплавская.

Полиция просит родителей внимательно следить за своими детьми.

Как ранее сообщалось, в Одессе сорвался лифт с пассажирами: пострадал ребенок.

Коротко о главном за 29 мая

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Теги: ребенок
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