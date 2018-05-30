Трагедія сталася на вулиці Гната Юри
29 травня у Києві з вікна випав чотирирічний хлопчик. Трагедія сталася на вулиці Гната Юри. Дитина стояла на підвіконні, обперлася об москітну сітку і випала з вікна. Про це повідомляє пресс-служба поліції Києва.
Коли правоохоронці отримали це повідомлення, на місце виклику одразу прибули автопатрулі, слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, медики.
"Співробітники поліції встановили, що хлопчик виховувався в нормальній, багатодітній сім'ї. На момент трагедії його мати в сусідній кімнаті одягала інших дітей. Лікарі на місці інциденту, констатували смерть дитини. Поліція кваліфікує подію, як нещасний випадок", - розповіла начальник відділу ювенальної превенції ГУНП в м. Києві Оксана Поплавська.
Поліція просить батьків уважно стежити за своїми дітьми.
Як раніше повідомлялося, в Одесі зірвався ліфт з пасажирами: постраждала дитина.
Коротко про головне за 29 травня