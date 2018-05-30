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У Києві з вікна випав чотирирічний хлопчик

STYLERLIFE        30.05.2018 - 12:00
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Трагедія сталася на вулиці Гната Юри

29 травня у Києві з вікна випав чотирирічний хлопчик. Трагедія сталася на вулиці Гната Юри. Дитина стояла на підвіконні, обперлася об москітну сітку і випала з вікна. Про це повідомляє пресс-служба поліції Києва.

Коли правоохоронці отримали це повідомлення, на місце виклику одразу прибули автопатрулі, слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, медики.

"Співробітники поліції встановили, що хлопчик виховувався в нормальній, багатодітній сім'ї. На момент трагедії його мати в сусідній кімнаті одягала інших дітей. Лікарі на місці інциденту, констатували смерть дитини. Поліція кваліфікує подію, як нещасний випадок", - розповіла начальник відділу ювенальної превенції ГУНП в м. Києві Оксана Поплавська.

Поліція просить батьків уважно стежити за своїми дітьми.

Як раніше повідомлялося, в Одесі зірвався ліфт з пасажирами: постраждала дитина.

Коротко про головне за 29 травня

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Теги: дитина
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