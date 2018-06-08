В Киеве из окна выпала женщина (фото)

Трагедия произошла на улице Депутатской

В Святошинском районе Киева в результате падения из окна многоэтажки умерла женщина. Детали происшествия пока неизвестны. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

"На улице Депутатской, 6, сегодня, примерно в 07:20 женщина выпала из окна (с какого этажа - пока неизвестно)", - рассказали в сообществе.

"Медики прибыли довольно быстро, но, увы, падение оказалось смертельным", - рассказали в сети.

Фото: Место происшествия (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Фото: Место происшествия (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Отмечается, что на месте работали сотрудники полиции и скорая медицинская помощь.

Видео: Женщина выпала из окна (YouTube/Kyiv Operativ)

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области ребенок чудом выжил, выпав из окна четвертого этажа.

Правоохранители сообщили, что малыш, которому исполнилось всего год и два месяца, смог самостоятельно выбраться на подоконник, и через открытое окно, заложенное москитной сеткой, выпал с высоты четвертого этажа.

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