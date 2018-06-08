У Києві з вікна випала жінка (фото)

Трагедія сталася на вулиці Депутатській

У Святошинському районі Києва в результаті падіння з вікна багатоповерхівки померла жінка. Деталі події поки невідомі. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

"На вулиці Депутатській, 6, сьогодні, приблизно о 07:20 жінка випала з вікна (з якого поверху - поки невідомо)", - розповіли в співтоваристві.

"Медики прибули досить швидко, але, на жаль, падіння виявилося смертельним", - розповіли в мережі.

Фото: Місце події (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Фото: Місце події (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Зазначається, що на місці працювали співробітники поліції і швидка медична допомога.

Відео: Жінка випала з вікна (YouTube/Kyiv Operativ)

Раніше повідомлялося, що у Тернопільській області дитина дивом вижила, випавши з вікна четвертого поверху.

Правоохоронці повідомили, що малюк, якому виповнилося лише рік і два місяці, зміг самостійно вибратися на підвіконня, і через відкрите вікно, заставлене москітною сіткою, випав з висоти четвертого поверху.

Коротко про головне за 7 червня (відео: РБК-Україна)