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У Києві з вікна випала жінка (фото)

STYLERLIFE        08.06.2018 - 13:41
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Трагедія сталася на вулиці Депутатській

У Святошинському районі Києва в результаті падіння з вікна багатоповерхівки померла жінка. Деталі події поки невідомі. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

"На вулиці Депутатській, 6, сьогодні, приблизно о 07:20 жінка випала з вікна (з якого поверху - поки невідомо)", - розповіли в співтоваристві.

"Медики прибули досить швидко, але, на жаль, падіння виявилося смертельним", - розповіли в мережі.

 

Фото: Місце події (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Фото: Місце події (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Зазначається, що на місці працювали співробітники поліції і швидка медична допомога.

Відео: Жінка випала з вікна (YouTube/Kyiv Operativ)

Раніше повідомлялося, що у Тернопільській області дитина дивом вижила, випавши з вікна четвертого поверху.

Правоохоронці повідомили, що малюк, якому виповнилося лише рік і два місяці, зміг самостійно вибратися на підвіконня, і через відкрите вікно, заставлене москітною сіткою, випав з висоти четвертого поверху.

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Теги: полиция, происшествие
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