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В Киеве полиция поймала нетрезвого российского консула за рулем

STYLERLIFE        15.06.2018 - 10:55
Иллюстративное фото (youtube.com ORJEUNESSE)
Иллюстративное фото (youtube.com ORJEUNESSE)

Тест на алкоголь пройти отказался

Киевская полиция поймала российского консула нетрезвым и не позволила ему сесть за руль. Об этом сообщила журналистка Алена Лунькова на своей странице в социальной сети Facebook.

Лунькова сообщила, что заметила руководителя консульского отдела посольства РФ в Украине Ивана Заворина, когда ужинала с мужем в ресторане "Чачапури".  Консул также ужинал и при этом употреблял алкогольные напитки.

Когда консул закончил трапезничать и вышел на улицу, они увидели, что Заворин садится в автомобиль с дипломатическими номерами со стороны водителя. Лунькова вызвала полицию, которая быстро приехала.

 

Фото: ресторан "Чачапури" (facebook.com/lunkovaalyona)

Консулу предложили пройти тест на алкоголь, но Заворин отказался. Тогда патрульные запретили ему садится за руль автомобиля, и он вынужден был уйти пешком.

Иван Заворин (Скрин видео youtube.com/Kyiv Operativ)

"Пьяный русский консул за рулем. Они убивают нас на Донбассе, они становятся потенциальными убийцами за рулем в столице. Ужинали с Дмитрий Крештофов в Чачапури. Заметили выпивающего руководителя консульского отдела России в Украине. Который, закончив свою трапезу, сел за руль. Похоже, они везде чувствуют себя безнаказанно. Поехали за ним. Вызвали полицию (правда, только с 4 раза смогла дозвониться). Зато приехали быстро. Проходить тест на алкоголь Заворин Иван Иванович отказался. Садиться за руль ему запретили патрульные. Ушел пешком. А больше ничего с "дипломатами" полиция сделать не может", - написала Лунькова.

Скриншот поста (facebook.com/lunkovaalyona)

Видео разговора с нетрезвым консулом опубликовали на YouTube-канале Kyiv Operativ.

Видео: Нетрезвый консул (YouTube/Kyiv Operativ)

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Теги: консульство, дипломат, рф, полицейский
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