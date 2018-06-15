У Києві поліція затримала нетверезого російського консула за кермом

Тест на алкоголь відмовився пройти

Київська поліція зловила російського консула нетверезим і не дозволила йому сісти за кермо. Про це повідомила журналістка Олена Лунькова на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Лунькова повідомила, що помітила керівника консульського відділу посольства РФ в Україні Івана Заворина, коли вечеряла з чоловіком в ресторані "Чачапури". Консул також вечеряв і при цьому вживав алкогольні напої.

Коли консул закінчив трапезувати і вийшов на вулицю, вони побачили, що Заворин сідає в автомобіль з дипломатичними номерами з боку водія. Лунькова викликала поліцію, яка швидко приїхала.

Фото: ресторан "Чачапури" (facebook.com/lunkovaalyona)

Консулу запропонували пройти тест на алкоголь, але Заворин відмовився. Тоді патрульні заборонили йому сідає за кермо автомобіля, і він змушений був піти пішки.

Іван Заворин (Скрін відео youtube.com/Kyiv Operativ)

"П'яний російський консул за кермом. Вони вбивають нас на Донбасі, вони стають потенційними вбивцями за кермом у столиці. Вечеряли з Дмитро Крештофов в Чачапури. Помітили випиваючого керівника консульського відділу Росії в Україні. Який, закінчивши свою трапезу, сів за кермо. Схоже, вони скрізь відчувають себе безкарно. Поїхали за ним. Викликали поліцію (правда, тільки за 4 рази змогла додзвонитися). Зате приїхали швидко. Проходити тест на алкоголь Заворин Іван Іванович відмовився. Сідати за кермо йому заборонили патрульні. Пішов пішки. А більше нічого з "дипломатами" поліція зробити не може", - написала Лунькова.

Скріншот поста (facebook.com/lunkovaalyona)

Відео розмови з нетверезим консулом опублікували на YouTube-каналі Kyiv Operativ.

Відео: Нетверезий консул (YouTube/Kyiv Operativ)

До речі, у Дніпрі з парку госпіталізували двох п'яних підлітків.

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