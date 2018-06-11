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Интервью

В Киеве появился малолетний живодер, убивающий ради забавы (фото)

STYLERLIFE        11.06.2018 - 08:47
Фото: pixabay.com/Marina4848
Фото: pixabay.com/Marina4848

Подросток фотографирует свои зверства и публикует их в сети

В Святошинском районе Киева появился малолетний живодер, который убивает животных ради фотографий в интернете. Об этом сообщили на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

Скриншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Внимание розыск! Знакомьтесь: проживающий в районе школы 13, малолетний утырок Ваня (там же и тусует). Убивает животных, скидывает фото в инсту", - сказано в сообщении.

Скриншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скриншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Сегодня вон кота убил: отрезал уши, а потом и голову. Огромная просьба, кто встретит, дать ему пи*ды. У меня все", - добавили в сети.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, что в Киеве из окна многоэтажки выбросили кошку.

"Во время семейного скандала кошку просто выбросили с шестого этажа. Спасает "Зоолюкс" на Дмитриевской, все есть, очень просим огласку", - сообщили в сети.  

Как оказалось, у мужа с женой возник конфликт, во время которого женщина схватила кошку и выбросила ее в окно. Животное ударилось об козырек подъезда, а затем упало на асфальт. Кошка выжила, но находится в критическом состоянии.

Хайп такси #11 ваше отношение к Национальной полиции

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Теги: животные
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