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У Києві з'явився малолітній шкуродер, який вбиває заради забави (фото)

STYLERLIFE        11.06.2018 - 08:47
Фото: pixabay.com/Marina4848
Фото: pixabay.com/Marina4848

Підліток фотографує свої звірства і публікує їх у мережі

У Святошинському районі Києва з'явився малолітній шкуродер, який вбиває тварин заради фотографій в інтернеті. Про це повідомили на сторінці спільноти dtp.kiev.ua Facebook.

Скріншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Увага розшук! Знайомтеся: проживає в районі школи 13, малолітній утирок Ваня (там же і тусует). Вбиває тварин, скидає фото в інсту", - сказано в повідомленні.

Скріншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скріншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Сьогодні кота вбив: відрізав вуха, а потім і голову. Величезне прохання, хто зустріне, дати йому пи*ди. У мене все", - додали в мережі.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, що у Києві з вікна багатоповерхівки викинули кішку.

"Під час сімейного скандалу кішку просто викинули з шостого поверху. Рятує "Зоолюкс" на Дмитрівській, все є, дуже просимо розголосу", - повідомили у мережі.

Як виявилося, у чоловіка з дружиною виник конфлікт, під час якої жінка схопила кота й викинула його у вікно. Тварина вдарилася козирок під'їзду, а потім впала на асфальт. Кішка вижила, але перебуває в критичному стані.

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Теги: тварини
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