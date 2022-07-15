В Киеве появится новый сквер, за который боролись жители столицы: каким он будет (фото)

Работа над созданием проекта сквера на Калнышевского началась до начала активных боевых действий.

"Киевляне сумели отстоять этот участок у застройщика, а КО "Киевзеленстрой" разработал проект землеустройства", - отмечается в публикации.

Как может выглядеть сквер на Калнышевского в Киеве - эскиз проекта (фото: facebook.com/zelenbud)

По словам депутата Киевского горсовета Богдана Чорния, графические материалы эскизного проекта того, как должен выглядеть сквер на Калнышевского, за который боролись киевляне, находятся в стадии разработки, и окончательный вариант будет утвержден с участием общины с учетом их предложений.

Проект нового сквера на Калнышевского в Киеве еще в доработке (фото: facebook.com/zelenbud)

Так, коммунальщики намерены вносить коррективы с учетом пожеланий самих жителей столицы.

"Если знаете, чего здесь еще не хватает или что было бы интересно именно в этом сквере, пишите в комментариях", - призвали на Facebook-странице "Киевзеленстроя".

Эскизы проекта сквера на Калнышевского в Киеве (фото: facebook.com/zelenbud)