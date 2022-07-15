UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве появится новый сквер, за который боролись жители столицы: каким он будет (фото)

Коллаж РБК-Украина: как может выглядеть сквер на Калнышевского в Киеве
Автор: Владимир Костырин

В Киеве появится новый сквер на улице Калнышевского в Оболонском районе, который был "обещан" жителям столицы еще до полномасштабного вторжения РФ. В "Киевзеленстрое" подчеркивают, что война - не причина отказываться от планов по реализации проекта и созданию еще одного уютного живописного уголка в городе.

Об этом 15 июля говорится в заявлении пресс-службы коммунального объединения.

Работа над созданием проекта сквера на Калнышевского началась до начала активных боевых действий.

"Киевляне сумели отстоять этот участок у застройщика, а КО "Киевзеленстрой" разработал проект землеустройства", - отмечается в публикации.

Как может выглядеть сквер на Калнышевского в Киеве - эскиз проекта (фото: facebook.com/zelenbud)

По словам депутата Киевского горсовета Богдана Чорния, графические материалы эскизного проекта того, как должен выглядеть сквер на Калнышевского, за который боролись киевляне, находятся в стадии разработки, и окончательный вариант будет утвержден с участием общины с учетом их предложений.

Проект нового сквера на Калнышевского в Киеве еще в доработке (фото: facebook.com/zelenbud)

Так, коммунальщики намерены вносить коррективы с учетом пожеланий самих жителей столицы.

"Если знаете, чего здесь еще не хватает или что было бы интересно именно в этом сквере, пишите в комментариях", - призвали на Facebook-странице "Киевзеленстроя".

Эскизы проекта сквера на Калнышевского в Киеве (фото: facebook.com/zelenbud)

Напомним, ранее мы также сообщали, что в Киеве между высотками появится сквер с пешеходным мостом на Позняках, и показывали, как он будет выглядеть.

Добавим также, перед этим в июне в Киеве расчистили популярный парк, убрав оттуда "наливайки".

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев