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У Києві з'явиться новий сквер, за який боролися жителі столиці: яким він буде (фото)

Колаж РБК-Україна: як може виглядати сквер на Калнишевського в Києві
Автор: Володимир Костирін

У Києві з'явиться новий сквер на вулиці Калнишевського в Оболонському районі, який був "обіцяний" мешканцям столиці ще до повномасштабного вторгнення РФ. У "Київзеленбуді" наголошують, що війна - не причина відмовлятися від планів з реалізації проекту і створення ще одного затишного мальовничого куточка в місті.

Про це 15 липня йдеться в заяві прес-служби комунального об'єднання.

Робота над створенням проекту скверу на Калнишевського почалася до початку активних бойових дій.

"Кияни зуміли відстояти цю ділянку у забудовника, а КО "Київзеленбуд" розробив проект землеустрою", - зазначається в публікації.

Як може виглядати сквер на Калнишевського в Києві - ескіз проекту (фото: facebook.com/zelenbud)

За словами депутата Київської міськради Богдана Чорнія, графічні матеріали ескізного проекту того, як повинен виглядати сквер на Калнишевського, за який боролися кияни, знаходяться в стадії розробки, і остаточний варіант буде затверджений за участю громади з урахуванням їх пропозицій.

Проект нового скверу на Калнишевського в Києві ще в доопрацюванні (фото: facebook.com/zelenbud)

Так, комунальники мають намір вносити корективи з урахуванням побажань самих жителів столиці.

"Якщо знаєте, чого тут ще не вистачає або що було б цікаво саме в цьому сквері, пишіть в коментарях", - закликали на Facebook-сторінці "Київзеленбуду".

Ескізи проекту скверу на Калнишевського в Києві (фото: facebook.com/zelenbud)

Нагадаємо, раніше ми також повідомляли, що в Києві між висотками з'явиться сквер з пішохідним мостом на Позняках, і показували, як він буде виглядати.

Додамо також, перед цим у червні у Києві розчистили популярний парк, прибравши звідти "наливайки".

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Київ