У Києві з'явиться новий сквер, за який боролися жителі столиці: яким він буде (фото)

Робота над створенням проекту скверу на Калнишевського почалася до початку активних бойових дій.

"Кияни зуміли відстояти цю ділянку у забудовника, а КО "Київзеленбуд" розробив проект землеустрою", - зазначається в публікації.

Як може виглядати сквер на Калнишевського в Києві - ескіз проекту (фото: facebook.com/zelenbud)

За словами депутата Київської міськради Богдана Чорнія, графічні матеріали ескізного проекту того, як повинен виглядати сквер на Калнишевського, за який боролися кияни, знаходяться в стадії розробки, і остаточний варіант буде затверджений за участю громади з урахуванням їх пропозицій.

Проект нового скверу на Калнишевського в Києві ще в доопрацюванні (фото: facebook.com/zelenbud)

Так, комунальники мають намір вносити корективи з урахуванням побажань самих жителів столиці.

"Якщо знаєте, чого тут ще не вистачає або що було б цікаво саме в цьому сквері, пишіть в коментарях", - закликали на Facebook-сторінці "Київзеленбуду".

Ескізи проекту скверу на Калнишевського в Києві (фото: facebook.com/zelenbud)