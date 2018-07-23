В Киеве предложили повысить стоимость проезда в метро до 2 евро

Фото: РБК-Украина

Такое предложение рассматривали в Департаменте экономики и инвестиций

В Киеве предложили поднять стоимость проезда в метрополитене до 1,5-2€. С таким предложением выступил лидер общественного мнения Александр Томазов, рассказал блогер Клим Братковский.

"Напомню, что после того, как было объявлено о проекте по повышению тарифов на проезд в 2 раза до 8 гривен, власти решили провести общественное обсуждение проекта. Сразу скажу, что подавляющее большинство киевлян проголосовали против, но власть на это закрыла глаза. Кроме того, поступило от граждан 153 предложений (14 продублювалися) к проекту распоряжения "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения", - написал он.

Фото: facebook.com/klimetin

Блогер уточнил, какие предложения были учтены. Ему ответили, что учли два предложения и еще два – частично.

"Кстати, было учтено предложение советника начальника КП "Киевский метрополитен" в КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон. А кто мог бы сомневаться. Она предложила повысить заработную плату рабочим профессиям и экономить электроэнергию. Очень оригинальные предложения. Ну, и лидер общественного мнения – Александр Томазов – предложил повысить тариф до 1.5-2€", - добавил он.

"Я считаю, что 8 грн – это мало. Нужно, чтобы разовый проезд стоил 1.5-2€, чтобы пассажир дорожил своим временем, деньгами и подвижным составом", - считает Александр Томазов.

Скриншот поста (facebook.com/klimetin)

Кстати, киевляне организовали бизнес на карточках метро.

На популярных ресурсах для бесплатных объявлений стали появляться предложения о продаже бесконтактных карточках для проезда в метро. Вариантов есть несколько, от 50 до 100 поездок. Кто-то честно пишет, что готов продать карту, так как едет в отпуск и не успеет их использовать.

История подорожания проезда в общественном транспорте