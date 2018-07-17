Не зря стояли в очереди: киевляне организовали бизнес на карточках метро

Фото: Метро (РБК-Украина)

Предлагают карты с разным количеством поездок

В сети появились объявления о продаже бесконтактных карточках метро. Об этом сообщает "112.Украина".

На популярных ресурсах для бесплатных объявлений стали появляться предложения о продаже бесконтактных карточках для проезда в метро. Вариантов есть несколько, от 50 до 100 поездок. Кто-то честно пишет, что готов продать карту, так как едет в отпуск и не успеет их использовать.

А некоторые продают карту на 100 поездок, указав стоимость за нее от 500 до 560 гривен. При этом, в объявлении указывается, что с 15 числа такая карта стоит 650 гривен. А купив пополненную карту за 500, человек остается в выигрыше около 100 гривен.

Скриншот сайта (olx.ua)

Кстати, новые тарифы уже обжаловали в суде и считают, что поднятие стоимости проезда до 8 гривен незаконно.

Истцы просят суд признать противоправным и отменить распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 5 июля 2018 "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения".

Видео: STYLER.rbc.ua