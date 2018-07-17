Недарма стояли в черзі: кияни організували бізнес на картках метро

Фото: Метро (РБК-Україна)

Пропонують карти з різною кількістю поїздок

У мережі з'явилися оголошення про продаж безконтактних карток метро. Про це повідомляє "112.Україна".

На популярних ресурсах для безкоштовних оголошень стали з'являтися пропозиції про продаж безконтактних карток для проїзду в метро. Варіантів є декілька, від 50 до 100 поїздок. Хтось чесно пише, що готовий продати карту, так як їде у відпустку і не встигне їх використати.

А деякі продають карту на 100 поїздок, вказавши вартість за неї від 500 до 560 гривень. При цьому, в оголошенні зазначається, що з 15 числа така карта коштує 650 гривень. А купивши поповнену карту за 500, людина залишається у виграші близько 100 гривень.

Скріншот сайту (olx.ua)

До речі, нові тарифи вже оскаржили в суді і вважають, що підняття вартості проїзду до 8 гривень незаконно.

Позивачі просять суд визнати протиправним та скасувати розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 5 липня 2018 "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху".

Відео: STYLER.rbc.ua