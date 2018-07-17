Новые тарифы на проезд в Киеве обжаловали в суде

Проездной (фото: УНИАН)

Стоимость проезда в общественном транспорте столицы может измениться

Новые тарифы на перевозку пассажиров в городском транспорте Киева обжаловали в суде. Об этом говорится на фициальном веб-портале судебной власти Украины.

Отмечается, что в Окружной административный суд столицы 17 июля поступил иск к Киевскому городскому совету относительно установления новых тарифов на перевозку пассажиров в городском транспорте: метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке.

Видео: РБК-Украина

Истцы просят суд признать противоправным и отменить распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 5 июля 2018 "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения".

Сейчас в суде решается вопрос об открытии соответственного производства.

Напомним, что с 14 июля проезд в Киеве подорожал до 8 грн за одну поездку. Тарифы распространяются на метро, троллейбусы, трамваи, автобусы, городскую электричку и фуникулер.