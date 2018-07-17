Нові тарифи на проїзд у Києві оскаржили в суді

Проїзний (фото: УНІАН)

Вартість проїзду у громадському транспорті столиці може змінитися

Нові тарифи на перевезення пасажирів у міському транспорті Києва оскаржили в суді. Про це йдеться на офіційному веб-порталі судової влади України.

Наголошується, що в Окружний адміністративний суд столиці 17 липня надійшов позов до Київської міської ради щодо встановлення нових тарифів на перевезення пасажирів у міському транспорті: метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та у міській електричці.

Відео: РБК-Україна

Позивачі просять суд визнати протиправним та скасувати розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 5 липня 2018 року "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху".

Зараз у суді вирішується питання про відкриття відповідного виробництва.

Нагадаємо, що з 14 липня проїзд у Києві подорожчав до 8 грн за одну поїздку. Тарифи поширюються на метро, тролейбуси, трамваї, автобуси, міську електричку і фунікулер.