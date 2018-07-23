У Києві запропонували підвищити вартість проїзду в метро до 2 євро

Фото: РБК-Україна

Таку пропозицію розглядали в Департаменті економіки та інвестицій

У Києві запропонували підняти вартість проїзду у метрополітені до 1,5-2€. З такою пропозицією виступив лідер громадської думки Олександр Томазов, розповів блогер Клим Братковський.

"Нагадаю, що після того, як було оголошено про проект щодо підвищення тарифів на проїзд в 2 рази до 8 гривень, влада вирішили провести громадське обговорення проекту. Відразу скажу, що переважна більшість киян проголосували проти, але влада на це закрила очі. Крім того, надійшло від громадян 153 пропозицій (14 продублювалися) до проекту розпорядження "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху", - написав він.

Фото: facebook.com/klimetin

Блогер уточнив, які пропозиції були враховані. Йому відповіли, що врахували дві пропозиції та ще два – частково.

"До речі, було враховано пропозицію радника начальника КП "Київський метрополітен" у КП "Київський метрополітен" Наталя Макогон. А хто міг би сумніватися. Вона запропонувала підвищити заробітну плату робочим професіям і економити електроенергію. Дуже оригінальні пропозиції. Ну, та лідер громадської думки – Олександр Томазов – запропонував підвищити тариф до 1.5-2€", - додав він.

"Я вважаю, що 8 грн – це мало. Потрібно, щоб разовий проїзд коштував 1.5-2€, щоб пасажир дорожив своїм часом, грошима і рухомим складом", - вважає Олександр Томазов.

Скріншот поста (facebook.com/klimetin)

До речі, кияни організували бізнес на картках метро.

На популярних ресурсах для безкоштовних оголошень стали з'являтися пропозиції про продаж безконтактних картках для проїзду в метро. Варіантів є декілька, від 50 до 100 поїздок. Хтось чесно пише, що готовий продати карту, так як їде у відпустку і не встигне їх використати.

Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті