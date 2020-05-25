В Киеве произошел транспортный коллапс: и это еще не все вышли на работу (фото)

В Киеве на дороги вышел транспорт (коллаж РБК-Украина)

В Киеве на Троещине образовался огромный затор

В Киеве 25 мая после второго этапа смягчения карантинных мер запустили общественный транспорт и метро. Но жители массива Троещина оказались заблокированы в своем районе и даже не могут доехать до метрополитена. Дело в том, что после запуска наземного транспорта на дороги выехал и личный транспорт и места для всех оказалось недостаточно, так как проводится ремонт Северного моста. Отметим, что его все никак не достроят и не решат вопрос с транспортной развязкой.

Фотографию коллапса показали в группе "Из Троещины с любовью" на странице в Facebook.

"Утренний коллапс...", - подписали снимок.

Огромный затор на Троещине (фото: Вячеслав Курганский/Facebook)

В комментариях украинцы отмечают, что это еще не все люди вышли на работу, дальше обстановка на дорогах будет только хуже.

Ну, а что вы хотели, ремонт на мосту никто не отменил, транспорт ходит с загрузкой, сидячие места, на личном транспорте люди как ездили, так и будут ездить....Это еще не все вышли на работу. Так и будет....

Жесть, так же троллейбусы на прошлой неделе стояли на выезде группой, из двора не выедешь. Но потом их не видно было в течение дня.

Скриншот комментариев

Как мы ранее писали, 25 мая метро в Киеве возобновило работу после более, чем двухмесячного перерыва. Фото и видео запуска подземки показали в сети.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Мария Соловей