В Киеве запустили метро: фото и видео из обновленной подземки

Метро в Киеве начало работу (фото: РБК-Украина)

Киевский метрополитен в понедельник 25 мая поехал после длительного простоя

Метро в Киеве возобновило работу после более, чем двухмесячного перерыва. Подземка по обычному графику начала курсировать с понедельника, 25 мая, но правила изменились. Как открывалось долгожданное метро - фото и видео в материале Styler.

Людей впускают в масках, напоминают о необходимости соблюдать дистанцию, но перчатки носить не требуют, хотя изначально говорилось и о таком средстве защиты.

Большинство станций, как и говорила Наталья Макогон - замдиректора КП "Киевский метрополитен", открылось в 5:45. Интервал между поездами в пиковом режиме работы составит около 1,5 минуты.

Пассажиров призывают использовать бесконтактные способы оплаты, а жетоны и вовсе не продаются. Если же вы запаслись "зелеными монетками" для проезда, их можно будет использовать лишь до 30 июня. Дальше "эра жетонов" закончится совсем.

В метро на полу нарисована разметка, которая должна напоминать пассажирам про безопасную дистанцию.

Метро в Киеве поехало с 25 мая (фото: УП)

Ранее в горгосадминистрации заявляли, что в случае большого скопления пассажиров на станции, ее могут частично или полностью закрывать на вход.

Метро в Киеве возобновило работу в обычном режиме (фото: УП)

Каждые три часа в салонах, на остановках, в помещениях станций для пассажиров на платформах, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена должны проводить дезинфекцию. Такая же процедура будет проводиться и во время заходов поездов на станции техобслуживания.

Ранкової пісні вам у стрічку від нашого любого метро На оголошенні "Шановні пасажири, у метрополітені категорично заборонено.." я чуть не всплакнув На "Обережно, двері зачиняються" чуть не заволав) Пасажири так скучили за метро, що вітають із запуском його працівників прямо на турнікетах Опубліковано Ельдаром Сарахманом Неділя, 24 травня 2020 р.

В Киеве запустили метро (видео: facebook.com/E.Sarakhman)

В КГГА также рассказывали, что при входе на станции будет санитарный контроль. Если у пассажира выявят визуальные признаки ОРВИ, проведут температурный скрининг. При наличии температуры в 37,2 градуса или с признаками респираторной болезни, в метро не пустят.

Напомним, что Киевский метрополитен закрылся на карантин из-за коронавируса с 17 марта. 25 мая метро восстановило работу также в Харькове и Днепре.

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Автор: Светлана Дудукало