ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве запустили метро: фото и видео из обновленной подземки

STYLERЖизнь    25.05.2020 - 08:09
В Киеве запустили метро: фото и видео из обновленной подземки
Метро в Киеве начало работу (фото: РБК-Украина)

Киевский метрополитен в понедельник 25 мая поехал после длительного простоя

Метро в Киеве возобновило работу после более, чем двухмесячного перерыва. Подземка по обычному графику начала курсировать с понедельника, 25 мая, но правила изменились. Как открывалось долгожданное метро - фото и видео в материале Styler.

Людей впускают в масках, напоминают о необходимости соблюдать дистанцию, но перчатки носить не требуют, хотя изначально говорилось и о таком средстве защиты.

Большинство станций, как и говорила Наталья Макогон - замдиректора КП "Киевский метрополитен", открылось в 5:45. Интервал между поездами в пиковом режиме работы составит около 1,5 минуты.

Пассажиров призывают использовать бесконтактные способы оплаты, а жетоны и вовсе не продаются. Если же вы запаслись "зелеными монетками" для проезда, их можно будет использовать лишь до 30 июня. Дальше "эра жетонов" закончится совсем.

В метро на полу нарисована разметка, которая должна напоминать пассажирам про безопасную дистанцию.

В Киеве запустили метро: фото и видео из обновленной подземки

В Киеве запустили метро: фото и видео из обновленной подземки

Метро в Киеве поехало с 25 мая (фото: УП)

Ранее в горгосадминистрации заявляли, что в случае большого скопления пассажиров на станции, ее могут частично или полностью закрывать на вход.

В Киеве запустили метро: фото и видео из обновленной подземки

В Киеве запустили метро: фото и видео из обновленной подземки

Метро в Киеве возобновило работу в обычном режиме (фото: УП)

Каждые три часа в салонах, на остановках, в помещениях станций для пассажиров на платформах, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена должны проводить дезинфекцию. Такая же процедура будет проводиться и во время заходов поездов на станции техобслуживания.

Ранкової пісні вам у стрічку від нашого любого метро На оголошенні "Шановні пасажири, у метрополітені категорично заборонено.." я чуть не всплакнув На "Обережно, двері зачиняються" чуть не заволав) Пасажири так скучили за метро, що вітають із запуском його працівників прямо на турнікетах

Опубліковано Ельдаром Сарахманом Неділя, 24 травня 2020 р.

В Киеве запустили метро (видео: facebook.com/E.Sarakhman)

В КГГА также рассказывали, что при входе на станции будет санитарный контроль. Если у пассажира выявят визуальные признаки ОРВИ, проведут температурный скрининг. При наличии температуры в 37,2 градуса или с признаками респираторной болезни, в метро не пустят.

Напомним, что Киевский метрополитен закрылся на карантин из-за коронавируса с 17 марта. 25 мая метро восстановило работу также в Харькове и Днепре.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины метро
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь