У Києві запустили метро: фото та відео з оновленої підземки

Метро в Києві почало роботу (фото: РБК-Україна)

Київський метрополітен у понеділок, 25 травня поїхав після тривалого простою

Метро у Києві відновило роботу після більш ніж двомісячної перерви. Підземка за звичайним графіком почала курсувати з понеділка, 25 травня, але правила змінилися. Як відкривалося довгоочікуване метро - фото та відео в матеріалі Styler.

Людей впускають в масках, нагадують про необхідність дотримуватися дистанції, але рукавички носити не вимагають, хоча спочатку йшлося і про такий засіб захисту.

Більшість станцій, як і говорила Наталія Макогон - заступник директора КП "Київський метрополітен", відкрилося о 5:45. Інтервал між поїздами в піковому режимі роботи становитиме близько півтори хвилини.

Пасажирів закликають використовувати безконтактні способи оплати, а жетони і зовсім не продаються. Якщо ж ви запаслися "зеленими монетками" для проїзду, їх можна буде використовувати лише до 30 червня. Далі "ера жетонів" закінчиться зовсім.

В метро на підлозі намальована розмітка, яка повинна нагадувати пасажирам про безпечну дистанцію.

Метро у Києві поїхало з 25 травня (фото: УП)

Раніше в КМДА заявляли, що в разі великого скупчення пасажирів на станції, її можуть частково або повністю закривати на вхід.

Метро у Києві відновив роботу у звичайному режимі (фото: УП)

Кожні три години в салонах, на зупинках, у приміщеннях станцій для пасажирів на платформах, у вестибюлях та приміщеннях станцій метрополітену повинні проводити дезінфекцію. Така ж процедура буде проводитися і під час заходів поїздів на станції техобслуговування.

Ранкової пісні вам у стрічку від нашого любого метро На оголошенні "Шановні пасажири, у метрополітені категорично заборонено.." я трохи не сплакнувши На "Обережно, двері зачиняються" мало не заволав) Пасажири так знудьгувалися за метро, що вітають із запуском його працівників прямо на турнікетах Опубліковано Ельдаром Сарахманом Неділя, 24 травня 2020 р.

У Києві запустили метро (відео: facebook.com/E.Sarakhman)

У КМДА також розповідали, що при вході на станції буде санітарний контроль. Якщо у пасажира виявлять візуальні ознаки ГРВІ, проведуть температурний скринінг. При наявності температури в 37,2 градуса або з ознаками респіраторної хвороби, в метро не пустять.

Нагадаємо, що Київський метрополітен закрився на карантин через коронавірус з 17 березня. 25 травня метро відновило роботу також у Харкові і Дніпрі.

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Автор: Світлана Дудукало