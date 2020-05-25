У Києві стався транспортний колапс: і це ще не всі вийшли на роботу (фото)

У Києві на дороги вийшов транспорт (колаж РБК-Україна)

У Києві на Троєщині утворився величезний затор

У Києві 25 травня після другого етапу пом'якшення карантинних заходів запустили громадський транспорт і метро. Але жителі масиву Троєщина виявилися заблоковані в своєму районі і навіть не можуть доїхати до метрополітену. Річ у тому, що після запуску наземного транспорту на дороги виїхав і особистий транспорт і місця для всіх виявилося недостатньо, через те, що проводиться ремонт Північного мосту. Зазначимо, що його все ніяк не добудують і не вирішать питання з транспортною розв'язкою.

Фотографію колапсу показали в групі "З Троєщини з любов'ю" на сторінці в Facebook.

"Ранковий колапс...", - підписала знімок.

Величезний затор на Троєщині (фото: В'ячеслав Курганський/Facebook)

В коментарях українці відзначають, що це ще не всі люди вийшли на роботу, далі обстановка на дорогах буде тільки гірше.

Ну, а що ви хотіли, ремонт мосту ніхто не скасував, транспорт ходить із завантаженням, сидячі місця, на особистому транспорті люди як їздили, так і будуть їздити....Це ще не всі вийшли на роботу. Так і буде....

Жесть, так само тролейбуси минулого тижня стояли на виїзді групою, з двору не виїдеш. Але потім їх не видно було протягом дня.

Скріншот коментарів

Як ми раніше писали, 25 травня метро в Києві відновив роботу після більш ніж двомісячної перерви. Фото і відео запуску підземки показали в мережі.

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Автор: Марія Соловей