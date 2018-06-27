В Киеве пропал 19-летний студент (фото)

Парень отправился на экзамен и не вернулся

В Киеве пропал 19-летний студент одного из местных ВУЗов. Об этом сообщили друзья парня, передает "Информатор".

Знакомые говорят, что он пошел на экзамен и не вернулся. Но в учебном заведении утверждают, что не видели парня в этот день. Сообщается, что при себе студент имел небольшую сумму денег.

"Последний раз 19-летнего Арсена видели 25 июня в 15:00. Любую информацию о пропавшем студенте можно сообщить в Telegram друга: @Karimanchik", - сообщили в издании.

Фото: 19-летний Арсен (kiev.informator.ua)

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли повешенным студента КПИ, который пропал несколько дней назад. Знакомые парня рассказали, что искали его почти неделю.

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