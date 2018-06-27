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У Києві зник 19-річний студент (фото)

STYLERLIFE        27.06.2018 - 09:24
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Хлопець вирушив на іспит і не повернувся

У Києві пропав 19-річний студент одного з місцевих Вузів. Про це повідомили друзі хлопця, передає "Інформатор".

Знайомі кажуть, що він пішов на іспит і не повернувся. Але в навчальному закладі стверджують, що не бачили хлопця в цей день. Повідомляється, що при собі студент мав невелику суму грошей.

"Останній раз 19-річного Арсена бачили 25 червня о 15:00. Будь-яку інформацію про зниклого студента можна повідомити Telegram одного: @Karimanchik", - повідомили у виданні.

Фото: 19-річний Арсен (kiev.informator.ua)

Раніше повідомлялося, що в Києві знайшли повішеним студента КПІ, який зник кілька днів тому. Знайомі хлопця розповіли, що шукали його майже тиждень.

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Теги: пропавший без вести, пропал человек, студент, Київ
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