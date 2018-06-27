У Києві зник 19-річний студент (фото)

Хлопець вирушив на іспит і не повернувся
У Києві пропав 19-річний студент одного з місцевих Вузів. Про це повідомили друзі хлопця, передає "Інформатор".
Знайомі кажуть, що він пішов на іспит і не повернувся. Але в навчальному закладі стверджують, що не бачили хлопця в цей день. Повідомляється, що при собі студент мав невелику суму грошей.
"Останній раз 19-річного Арсена бачили 25 червня о 15:00. Будь-яку інформацію про зниклого студента можна повідомити Telegram одного: @Karimanchik", - повідомили у виданні.
Фото: 19-річний Арсен (kiev.informator.ua)
Раніше повідомлялося, що в Києві знайшли повішеним студента КПІ, який зник кілька днів тому. Знайомі хлопця розповіли, що шукали його майже тиждень.
Люди тонуть мовчки