"Искали неделю": в Киеве нашли повешенным студента КПИ

Тело парня нашли в заброшенном недострое

В Киеве нашли повешенным студента КПИ, который пропал несколько дней назад. Об этом сообщает "Информатор".

Тело студента обнаружили на 21 этаже в недостроенном заброшенном корпусе медицинского университета, что расположен на проспекте Победы.

Знакомые парня рассказали, что искали его почти неделю.

"А нашли погибшего подростки, которые, миновав охрану с противоположной от стройки стороны, забрались на последний этаж недостроя", - отметили в издании

Фото: Место трагического инцидента (kiev.informator.ua)

На месте прибыли правоохранители и медики скорой, но врачам осталось только констатировать смерть студента.

Ранее сообщалось, что в селе Шевченково Килийского района Одесской области повесился пятиклассник.

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