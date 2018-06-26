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"Шукали тиждень": у Києві знайшли повішеним студента КПІ

STYLERLIFE        26.06.2018 - 15:08
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Тіло хлопця знайшли у покинутій недобудові

У Києві знайшли повішеним студента КПІ, який зник кілька днів тому. Про це повідомляє "Інформатор".

Тіло студента виявили на 21 поверсі в занедбаному недобудованому корпусі медичного університету, що розташований на проспекті Перемоги.

Знайомі хлопця розповіли, що шукали його майже тиждень.

"А знайшли загиблого підлітки, які, минувши охорону з протилежного від будівництва боку, забралися на останній поверх недобудови", - зазначили у виданні

Фото: Місце трагічного інциденту (kiev.informator.ua)

На місце прибули правоохоронці та медики швидкої, але лікарям залишилося тільки констатувати смерть студента.

Раніше повідомлялося, що в селі Шевченкове Кілійського району Одеської області повісився п'ятикласник.

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Теги: суицид, студент, Київ, кпи
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