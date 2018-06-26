"Шукали тиждень": у Києві знайшли повішеним студента КПІ

Тіло хлопця знайшли у покинутій недобудові
У Києві знайшли повішеним студента КПІ, який зник кілька днів тому. Про це повідомляє "Інформатор".
Тіло студента виявили на 21 поверсі в занедбаному недобудованому корпусі медичного університету, що розташований на проспекті Перемоги.
Знайомі хлопця розповіли, що шукали його майже тиждень.
"А знайшли загиблого підлітки, які, минувши охорону з протилежного від будівництва боку, забралися на останній поверх недобудови", - зазначили у виданні
Фото: Місце трагічного інциденту (kiev.informator.ua)
На місце прибули правоохоронці та медики швидкої, але лікарям залишилося тільки констатувати смерть студента.
Раніше повідомлялося, що в селі Шевченкове Кілійського району Одеської області повісився п'ятикласник.
В Києві в лікарні "Феофанія" у вівторок, 19 червня, помер Іван Драч