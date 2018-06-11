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В Киеве прошел парад собак породы джек-рассел-терьер (фото)

STYLERLIFE        11.06.2018 - 18:04
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Организаторы парада собирали средства для приюта животных

В воскресенье, 10 июня, в Киеве провели второй ежегодный парад собак породы джек-рассел-терьер. Об этом сообщает Сайт города Киева.

Как рассказали организаторы, главной целью парада было донести жителям Киева и гостям столицы любовь к животным на примере любви к собакам породы Джек Рассел Терьер и Парсон, а также помочь приюту для животных.

 

Фото: Парад собак (44.ua/news)

Участники парада прошли через Крещатик, Майдан Независимости, Европейскую площадь, Арку Дружбы Народов.

Фото: Парад собак (44.ua/news)

Возле Арки Дружбы Народов, где завершился марш, для детей и взрослых устроили развлекательную программу. Также собачники могли приобрести сувениры в виде животных и одежду для своих любимцев.

 

Фото: Парад собак (44.ua/news)

На параде выступали фокусники, танцевальные коллективы, проводили конкурс костюмов и шоу талантов.

Фото: Парад собак (44.ua/news)

Парад джек-расселов сопровождали три экипажа патрульной полиции, а от Майдана Независимости до Национальной филармонии временно ограничили движение автомобилей.

Ранее сообщалось, что под Киевом собака отгрызла женщине кисти рук.

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Теги: парад, собака
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