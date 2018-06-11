В Киеве прошел парад собак породы джек-рассел-терьер (фото)

Организаторы парада собирали средства для приюта животных
В воскресенье, 10 июня, в Киеве провели второй ежегодный парад собак породы джек-рассел-терьер. Об этом сообщает Сайт города Киева.
Как рассказали организаторы, главной целью парада было донести жителям Киева и гостям столицы любовь к животным на примере любви к собакам породы Джек Рассел Терьер и Парсон, а также помочь приюту для животных.
Фото: Парад собак (44.ua/news)
Участники парада прошли через Крещатик, Майдан Независимости, Европейскую площадь, Арку Дружбы Народов.
Фото: Парад собак (44.ua/news)
Возле Арки Дружбы Народов, где завершился марш, для детей и взрослых устроили развлекательную программу. Также собачники могли приобрести сувениры в виде животных и одежду для своих любимцев.
Фото: Парад собак (44.ua/news)
На параде выступали фокусники, танцевальные коллективы, проводили конкурс костюмов и шоу талантов.
Фото: Парад собак (44.ua/news)
Парад джек-расселов сопровождали три экипажа патрульной полиции, а от Майдана Независимости до Национальной филармонии временно ограничили движение автомобилей.
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