Под Киевом собака отгрызла женщине кисти рук

В тяжелом состоянии женщина была доставлена в больницу

В городе Ирпень под Киевом пес неожиданно набросился на хозяйку и сильно покусал. Об этом передает пресс-служба полиции Киевской области на своем сайте.

Сообщается, что трагедия произошла на территории одного из частных домовладений города. Женщина гуляла на улице с псом, но собака породы стаффордширский терьер неожиданно набросился на хозяйку и сильно покусал.

На момент прибытия полицейских, соседям удалось закрыть разъяренное животное в комнате дома.

Чтобы успокоить собаку, работники полиции вызвали спецслужбу зоозащитников. После введения нескольких доз транквилизаторов терьера отвезли в ветеринарную клинику.

В тяжелом состоянии женщина была доставлена в больницу.

Подробностей о травмах пострадавшей полиция не сообщила. В СМИ сообщают, что женщина лишилась кистей обеих рук.

"К сожалению, женщина получила очень серьезные повреждения - у нее травматическая ампутация кистей обеих рук. Пострадавшую срочно доставили в больницу. Собаке с помощью специального ружья ввели снотворное сотрудники службы защиты животных", - рассказал спикер полиции области Николай Жукович, передают "Факты"

Он уточнил, что стаффордширский терьер, гулявший во дворе, набросился на мать своего хозяина, которая вышла из дома. Окровавленная женщина пыталась спрятаться, но собака бросилась за ней.

Также стало известно, что покусавшего женщину стаффордширского терьера пришлось усыпить.

Ранее сообщалось, что догхантера Алексея Святогора отпустили из полиции.

Как сообщила зооактивистка Наталья Леденева, которая участвовала в задержании преступника, заседание суда по делу Святогора состоится в понедельник, 11 июня, в 12.00 в Шевченковском суде города Киева.

Алексея Святогора подозревают в совершении преступления 2 и 3 части статьи 300 Уголовного кодекса Украины - сбыт несовершеннолетним или распространение среди них произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, совершенные повторно, или по предварительному сговору группы лиц, а также принуждение несовершеннолетних к участию в создании таких произведений.

Гей-прайд в Тель-Авиве: праздник свободы