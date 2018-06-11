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Під Києвом собака відгриз жінці кисті рук

STYLERLIFE        11.06.2018 - 17:20
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

У важкому стані жінка була доставлена в лікарню

У місті Ірпінь під Києвом пес несподівано накинувся на господиню і сильно покусав. Про це передає прес-служба поліції Київської області на своєму сайті.

Повідомляється, що трагедія сталася на території одного з приватних домоволодінь міста. Жінка гуляла на вулиці з псом, але собака породи стаффордширський тер'єр несподівано накинувся на господиню і сильно покусав.

На момент прибуття поліцейських, сусідам вдалося закрити розлючену тварину в кімнаті будинку.

Щоб заспокоїти собаку, працівники поліції викликали спецслужбу зоозахисників. Після введення декількох доз транквілізаторів тер'єра відвезли до ветеринарної клініки.

У важкому стані жінка була доставлена в лікарню.

Подробиць про травми постраждалої поліція не повідомила. У ЗМІ повідомляють, що жінка втратила кисті обох рук.

"На жаль, жінка отримала дуже серйозні пошкодження - у неї травматична ампутація кистей обох рук. Постраждалу терміново доставили в лікарню. Собаці за допомогою спеціальної рушниці ввели снодійне співробітники служби захисту тварин", - розповів речник поліції області Микола Жукович, передають "Факты"

Він уточнив, що стаффордширський тер'єр, який гуляв у дворі, накинувся на матір свого господаря, яка вийшла з будинку. Закривавлена жінка намагалася сховатися, але собака кинулась за нею.

Також стало відомо, що покусавшего жінку стаффордширського тер'єра довелося приспати.

Раніше повідомлялося, що доґхантера Олексія Святогора відпустили з поліції.

Як повідомила зооактивистка Наталія Весільне, яка брала участь у затриманні злочинця, засідання суду по справі Святогора відбудеться у понеділок, 11 червня, о 12.00 в Шевченківському суді міста Києва.

Олексія Святогора підозрюють у скоєнні злочину 2 і 3 частини статті 300 Кримінального кодексу України - збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, вчинені повторно, або за попередньою змовою групи осіб, а також примушування неповнолітніх до участі у створенні таких творів

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Теги: собака
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