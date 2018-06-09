Догхантер Святогор: стало известно о дальнейшей судьбе охотника на собак

Зоозащитники требовали для него два месяца ареста

Догхантера Алексея Святогора отпустили из полиции. Об этом сообщает Громадське.

Охотника на собак Алексея Святогора, которого задержала киевская полиция в пятницу, 8 июня, отпустили из Днепровского управления полиции.

Как сообщила зооактивистка Наталья Леденева, которая участвовала в задержании преступника, заседание суда по делу Святогора состоится в понедельник, 11 июня, в 12.00 в Шевченковском суде города Киева.

"Мы уже все разъехались из-под суда домой. Святогора отпустили домой, но вместе с ним будет охрана, которую он попросил у полиции на ближайшие два дня", - пояснила активистка Леденева.

Алексея Святогора подозревают в совершении преступления 2 и 3 части статьи 300 Уголовного кодекса Украины - сбыт несовершеннолетним или распространение среди них произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, совершенные повторно, или по предварительному сговору группы лиц, а также принуждение несовершеннолетних к участию в создании таких произведений.

Известно, что Святогор находился в базе МВД среди лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования, но 8 июня его смогли задержать. Зоозащитники требовали взять его под стражу на 2 месяца.

Кстати, мы недавно писали о задержании Алексея Святогора.

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