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Догхантер Святогор: стало известно о дальнейшей судьбе охотника на собак

STYLERLIFE        09.06.2018 - 14:10
Фото: догхантер Святогор (facebook.com a.svyatogor)
Фото: догхантер Святогор (facebook.com a.svyatogor)

Зоозащитники требовали для него два месяца ареста

Догхантера Алексея Святогора отпустили из полиции. Об этом сообщает Громадське.

Охотника на собак Алексея Святогора, которого задержала киевская полиция в пятницу, 8 июня, отпустили из Днепровского управления полиции.

Как сообщила зооактивистка Наталья Леденева, которая участвовала в задержании преступника, заседание суда по делу Святогора состоится в понедельник, 11 июня, в 12.00 в Шевченковском суде города Киева.

"Мы уже все разъехались из-под суда домой. Святогора отпустили домой, но вместе с ним будет охрана, которую он попросил у полиции на ближайшие два дня", - пояснила активистка Леденева.

Алексея Святогора подозревают в совершении преступления 2 и 3 части статьи 300 Уголовного кодекса Украины - сбыт несовершеннолетним или распространение среди них произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, совершенные повторно, или по предварительному сговору группы лиц, а также принуждение несовершеннолетних к участию в создании таких произведений.

Известно, что Святогор находился в базе МВД среди лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования, но 8 июня его смогли задержать. Зоозащитники требовали взять его под стражу на 2 месяца.

Кстати, мы недавно писали о задержании Алексея Святогора.

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Теги: догхантер, зоозащитник, суд
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