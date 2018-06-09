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Догхантер Святогор: стало відомо про подальшу долю мисливця на собак

STYLERLIFE        09.06.2018 - 14:10
Фото: догхантер Святогор (facebook.com a.svyatogor)
Фото: догхантер Святогор (facebook.com a.svyatogor)

Зоозахисники вимагали для нього два місяці арешту

Доґхантера Олексія Святогора відпустили з поліції. Про це повідомляє Громадське.

Мисливця на собак Олексія Святогора, якого затримала київська поліція в п'ятницю, 8 червня, відпустили з Дніпровського управління поліції.

Як повідомила зооактивистка Наталія Леденева, яка брала участь у затриманні злочинця, засідання суду по справі Святогора відбудеться у понеділок, 11 червня, о 12.00 в Шевченківському суді міста Києва.

"Ми вже всі роз'їхалися з-під суду додому. Святогора відпустили додому, але разом з ним буде охорона, яку він попросив у поліції на найближчі два дні", - пояснила активістка Леденева.

Олексія Святогора підозрюють у скоєнні злочину 2 і 3 частини статті 300 Кримінального кодексу України - збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, вчинені повторно, або за попередньою змовою групи осіб, а також примушування неповнолітніх до участі у створенні таких творів.

Відомо, що Святогор перебував у базі МВС серед осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, але 8 червня змогли його затримати. Зоозахисники вимагали взяти його під варту на 2 місяці.

До речі, ми нещодавно писали про затримання Олексія Святогора.

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Теги: догхантер, зоозащитник, суд
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