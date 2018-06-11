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У Києві пройшов парад собак породи джек-рассел-тер'єр (фото)

STYLERLIFE        11.06.2018 - 18:04
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Організатори параду збирали кошти для притулку тварин

У неділю, 10 червня, в Києві провели другий щорічний парад собак породи джек-рассел-тер'єр. Про це повідомляє Сайт міста Києва.

Як розповіли організатори, головною метою параду було донести жителям Києва та гостям столиці любов до тварин на прикладі любові до собак породи Джек Рассел Тер'єр і Парсон, а також допомогти притулку для тварин.

 

Фото: Парад собак (44.ua/news)

Учасники параду пройшли через Хрещатик, Майдан Незалежності, Європейську площу, Арку Дружби Народів.

Фото: Парад собак (44.ua/news)

Біля Арки Дружби Народів, де завершився марш, для дітей і дорослих влаштували розважальну програму. Також собачники могли придбати сувеніри у вигляді тварин та одяг для своїх улюбленців.

 

Фото: Парад собак (44.ua/news)

На параді виступали фокусники, танцювальні колективи, проводили конкурс костюмів і шоу талантів.

Фото: Парад собак (44.ua/news)

Парад джек-расселов супроводжували три екіпажі патрульної поліції, а від Майдану Незалежності до Національної філармонії тимчасово обмежили рух автомобілів.

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Теги: парад, собака
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