Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киеве прошла акция памяти жертв катастрофы самолета ИЛ-76 (фоторепортаж)

STYLERLIFE        14.06.2018 - 20:57
Фото: Акция памяти (РБК-Украина)
Фото: Акция памяти (РБК-Украина)

Она проходила на Михайловской площади

В четверг, 14 июня, на Михайловской площади в Киеве состоялась акция памяти 49 жертв катастрофы самолета ИЛ-76, который сбили боевики.

 

Фото: Акция памяти (РБК-Украина)

Во время мероприятия участники акции возложили цветы к Стене Памяти павших за Украину. После прошла панихида по погибшим воинам.

Участники акции зажгли лампадки и выложили ими контур самолета ИЛ-76.

 

Фото: Акция памяти (РБК-Украина)

Напомним, военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины ИЛ-76 ВС ВСУ при заходе на посадку на аэродром в Луганске в ночь на 14 июня 2014 года был сбит боевиками. В результате катастрофы погибли 49 защитников Украины.

 

Фото: Акция памяти (РБК-Украина)

Напомним, как прошла акция солидарности с Олегом Сенцовым.

Цель акции, которая состоялась в канун открытия ЧМ по футболу в России, обратить внимание на Сенцова и более 60 украинских политзаключенных, незаконно содержащихся в российских тюрьмах. 

Годовщина катастрофы Ил-76 в Луганске

ГФС требует освободить Сенцова и других политзаключенных (видео) "Пощечина силовым структурам "ДНР": стало известно о "бумажной" проукраинской акции (фото)
Теги: акция, фоторепортаж
"Я родился в Советском Союзе": известный украинский продюсер собрался на ЧМ-2018 в Россию
Известный украинский спортсмен погиб в свой день рождения
У мамы Ляшко нашли новую квартиру на Печерске
"Испытывают нервы на прочность?": украинцев возмутила реклама ЧМ-2018 в центре Киева (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь