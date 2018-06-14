В Киеве прошла акция памяти жертв катастрофы самолета ИЛ-76 (фоторепортаж)

Она проходила на Михайловской площади

В четверг, 14 июня, на Михайловской площади в Киеве состоялась акция памяти 49 жертв катастрофы самолета ИЛ-76, который сбили боевики.

Фото: Акция памяти (РБК-Украина)

Во время мероприятия участники акции возложили цветы к Стене Памяти павших за Украину. После прошла панихида по погибшим воинам.

Участники акции зажгли лампадки и выложили ими контур самолета ИЛ-76.

Фото: Акция памяти (РБК-Украина)

Напомним, военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины ИЛ-76 ВС ВСУ при заходе на посадку на аэродром в Луганске в ночь на 14 июня 2014 года был сбит боевиками. В результате катастрофы погибли 49 защитников Украины.

Фото: Акция памяти (РБК-Украина)

Напомним, как прошла акция солидарности с Олегом Сенцовым.

Цель акции, которая состоялась в канун открытия ЧМ по футболу в России, обратить внимание на Сенцова и более 60 украинских политзаключенных, незаконно содержащихся в российских тюрьмах.

Годовщина катастрофы Ил-76 в Луганске