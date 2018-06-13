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Акция солидарности с Олегом Сенцовым прошла в Киеве (фоторепортаж)

STYLERLIFE        13.06.2018 - 14:20
Акция солидарности с Олегом Сенцовым в Киеве (фото: РБК-Украина)
Акция солидарности с Олегом Сенцовым в Киеве (фото: РБК-Украина)

Десятки украинцев вышли под российское посольство с призывами освободить узников Кремля

Акция солидарности с Олегом Сенцовым прошла у посольства РФ в Киеве 13 июня.

Цель акции, которая состоялась в канун открытия ЧМ по футболу в России, обратить внимание на Сенцова и более 60 украинских политзаключенных, незаконно содержащихся в российских тюрьмах.

Акция солидарности с Олегом Сенцовым в Киеве (фото: РБК-Украина)

Акция солидарности с Олегом Сенцовым в Киеве (фото: РБК-Украина)

Украинцы вышли под посольство РФ в поддержку режиссера, который голодает с 14 мая в российской колонии в Лабытнанге. В руках они держали плакаты с призывами "Save Oleg Sentsov" и "Свободу Сенцову", а также портреты узника Кремля.

 

Акция солидарности с Олегом Сенцовым в Киеве (фото: РБК-Украина)

Кроме того, участники акции с помощью плакатов украинского художника Андрея Ермоленко напомнили мировому сообществу о кровавых преступлениях российских властей.  

Акция солидарности с Олегом Сенцовым в Киеве (фото: РБК-Украина)

Добавим, что в этот же день Украинский конгрессный комитет Америки призывает мировое сообщество выразить свою солидарность с Сенцовым путем участия в однодневном голодании.

Олег Сенцов. Один в поле воин

Напомним, режиссер Роман Балаян требует освободить Сенцова.

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Теги: Олег Сенцов
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