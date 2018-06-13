Акція солідарності з Олегом Сенцовим пройшла в Києві (фоторепортаж)

Десятки українців вийшли під російське посольство із закликами звільнити в'язнів Кремля

Акція солідарності з Олегом Сенцовим пройшла біля посольства РФ в Києві 13 червня.

Мета акції, яка відбулася напередодні відкриття ЧС з футболу в Росії, звернути увагу на Сенцова і понад 60 українських політв'язнів, які незаконно утримуються у російських в'язницях.

Акція солідарності з Олегом Сенцовим в Києві (фото: РБК-Україна)

Акція солідарності з Олегом Сенцовим в Києві (фото: РБК-Україна)

Українці вийшли під посольство РФ в підтримку режисера, який голодує з 14 травня у російській колонії в Лабитнанзі. В руках вони тримали плакати із закликами "Save Oleg Sentsov" і "Свободу Сенцову", а також портрети в'язня Кремля.

Акція солідарності з Олегом Сенцовим в Києві (фото: РБК-Україна)

Крім того, учасники акції за допомогою плакатів українського художника Андрія Єрмоленка нагадали світовій спільноті про криваві злочини російської влади.

Акція солідарності з Олегом Сенцовим в Києві (фото: РБК-Україна)

Додамо, що в цей же день Український конгресовий комітет Америки закликає світову спільноту висловити свою солідарність з Сенцовим шляхом участі в одноденному голодуванні.

Олег Сенцов. Один у полі воїн

Нагадаємо, режисер Роман Балаян вимагає звільнити Сенцова.