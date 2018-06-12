"Последний шанс для Путина": режиссер Роман Балаян требует освободить Сенцова

Знаменитый кинематографист пожелал политзаключенному здоровья

Известный украинский кинорежиссер Роман Балаян высказался в поддержку политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 29 дней. Об этом сообщает ТСН.

Известный кинорежиссер Роман Балаян считает, что освободить Олега Сенцова – это последний шанс для президента России Владимира Путина оправдаться перед миром.

"Я думаю, что дать волю такому человеку, такой личности – это, возможно, последний шанс для Путина оправдаться перед миром, хоть раз улыбнуться этому миру. Свободу Сенцову! Будь здоров, Олег", - отметил Роман Балаян.

Кинорежиссер признался, что он не знаком с Олегом Сенцовым, но выражает ему искреннюю симпатию.

"Я, к сожалению, не знаком с Сенцовым, но наблюдая за ним в российской неволе, я заметил очень располагающие к себе лица, улыбку и, как ни странно, улыбающиеся глаза", - признался Балаян.

Видео: Роман Балаян поддержал Олега Сенцова (ТСН)

Напомним, 14 мая 2018 года украинский режиссер Олег Сенцов, которого обвинили в подготовке к совершению террористических актов в оккупированном Крыму и приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима, объявил бессрочную голодовку. Единственным условием его прекращения является увольнение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.

Кстати, российские режиссеры устроили демарш против Путина в прямом эфире.

Олег Сенцов. Один в поле воин (video.rbc.ua)