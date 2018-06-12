Свободу Сенцову! Российские режиссеры устроили демарш против Путина в прямом эфире

Кинематографисты выступили со сцены с обращением

На российском кинофестивале "Кинотавр" известные культурные деятели открыто выступили с требованием освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Видео обращения опубликовано на YouTube-канале "Самый лучший".

Представители жюри конкурса "Дебют. Кинотавр" зачитали со сцены заявление с требованием отпустить украинского режиссера Олега Сенцова, которого обвиняют в подготовке терактов в оккупированном Крыму. Кроме того, в заявлении упомянули и режиссера Кирилла Серебренникова, который ожидает суда по делу "Седьмой студии".

Жюри конкурса в этом году возглавил режиссер Алексей Попогребский. В состав также вошли актриса Оксана Акиньшина, актер Игорь Верник, композитор Игорь Вдовин, кинокритик Стас Тыркин, оператор Леван Капанадзе и продюсер Евгений Гиндилис.

Трансляция прямого эфира закрытия фестиваля велась ночью на федеральном канале "Россия 1". Пятеро кинематографистов России выступили со сцены и рассказали о том, в чем обвиняют украинского режиссера Олега Сенцова, о его детях и о том, что украинский режиссер голодает уже 28 дней и это может закончиться очень печально.

Кинопродюсер Евгений Гиндилис зачитал со сцены письмо Олега Сенцова к своим коллегам.

Видео: Обращение российских кинематографистов (YouTube-канал/"Самый лучший")

Отметим, что уже утром появилась информация о том, что часть выступлений российских кинематографистов были вырезаны из видео трансляции.

Напомним, жюри российского кинофестиваля "Кинотавр" выступило с требованием освободить Сенцова.

Олег Сенцов. Один в поле воин (video.rbc.ua)