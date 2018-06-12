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Свободу Сенцову! Російські режисери влаштували демарш проти Путіна в прямому ефірі

STYLERLIFE        12.06.2018 - 11:50
Фото: Кінофестиваль "Кінотавр" (kinotavr.ru)
Фото: Кінофестиваль "Кінотавр" (kinotavr.ru)

Кінематографісти виступили зі сцени зі зверненням

На російському кінофестивалі "Кінотавр" видатні діячі культури відкрито виступили з вимогою звільнити українського політв'язня Олега Сенцова. Відео звернення опубліковано на YouTube-каналі "Самий кращий".

Представники журі конкурсу "Дебют. Кінотавр" зі сцени зачитали заяву з вимогою відпустити українського режисера Олега Сенцова, якого звинувачують у підготовці терактів у окупованому Криму. Крім того, в заяві згадали і режисера Кирила Серебренникова, який очікує суду по справі "Сьомої студії".

Журі конкурсу в цьому році очолив режисер Олексій Попогребський. До складу також увійшли актриса Оксана Акіньшина, актор Ігор Верник, композитор Ігор Вдовін, кінокритик Стас Тиркин, оператор Леван Капанадзе і продюсер Євген Гиндилис.

Трансляція прямого ефіру закриття фестивалю велася вночі на федеральному каналі "Росія 1". П'ятеро кінематографістів Росії виступили зі сцени і розповіли про те, в чому звинувачують українського режисера Олега Сенцова, про його дітей і про те, що український режисер голодує вже 28 днів і це може закінчитися дуже сумно.

Кінопродюсер Євген Гиндилис зачитав зі сцени лист Олега Сенцова до своїх колег.

Відео: Звернення російських кінематографістів (YouTube-канал/"найкращий")

Зазначимо, що вже вранці з'явилася інформація про те, що частина виступів російських кінематографістів були вирізані із відео трансляції.

Нагадаємо, журі російського кінофестивалю "Кінотавр" виступило з вимогою звільнити Сенцова.

Олег Сенцов. Один в полі воїн (video.rbc.ua)

"Лише політичний торг": правозахисник про звільнення Сенцова і тиск на Путіна Журі російського кінофестивалю "Кінотавр" виступило з вимогою звільнити Сенцова
Теги: рф, Сенцов, кинофестиваль
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