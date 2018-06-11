Жюри российского кинофестиваля "Кинотавр" выступило с требованием освободить Сенцова

Жюри конкурса возглавил режиссер Алексей Попогребский

На российском кинофестивале "Кинотавр" выступили с требованием освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает российский телеканал "Дождь".

Во время проведения российского кинофестиваля "Кинотавр", представители жюри конкурса "Дебют. Кинотавр" зачитали со сцены заявление с требованием отпустить украинского режиссера Олега Сенцова, которого обвиняют в подготовке терактов в оккупированном Крыму. Кроме того, в заявлении упомянули и режиссера Кирилла Серебренникова, который ожидает суда по делу "Седьмой студии".

Жюри конкурса в этом году возглавил режиссер Алексей Попогребский. В состав также вошли актриса Оксана Акиньшина, актер Игорь Верник, композитор Игорь Вдовин, кинокритик Стас Тыркин, оператор Леван Капанадзе и продюсер Евгений Гиндилис.

Напомним, на митинге в Москве россияне развернули баннер с Сенцовым.

В воскресенье, 10 июня, в поддержку политзаключенных на митинге в Москве собралось около полутысячи человек. Они развернули плакат с украинским режиссером Олегом Сенцовым. Об этом сообщает российский телеканал "Дождь" на странице в Twitter.

"Пожалуй, главный плакат митинга на проспекте Сахарова. Олег Сенцов голодает в колонии 28 день", - говорится в сообщении. Следует уточнить, что на опубликованном фото видно большой баннер с украинцем и хештегом #SaveOlegSentsov.

Олег Сенцов. Один в поле воин (video.rbc.ua)