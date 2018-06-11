Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Журі російського кінофестивалю "Кінотавр" виступили з вимогою звільнити Сенцова

STYLERLIFE        11.06.2018 - 08:40
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Журі конкурсу очолив режисер Олексій Попогребський

На російському кінофестивалі "Кінотавр" виступили з вимогою звільнити українського політв'язня Олега Сенцова. Про це повідомляє російський телеканал "Дождь".

Під час проведення російського кінофестивалю "Кінотавр", журі конкурсу "Дебют. Кінотавр" зі сцени зачитали заяву з вимогою відпустити українського режисера Олега Сенцова, якого звинувачують у підготовці терактів у окупованому Криму. Крім того, в заяві згадали і режисера Кирила Серебренникова, який очікує суду по справі "Сьомої студії".

Журі конкурсу в цьому році очолив режисер Олексій Попогребський. До складу також увійшли актриса Оксана Акіньшина, актор Ігор Верник, композитор Ігор Вдовін, кінокритик Стас Тиркин, оператор Леван Капанадзе і продюсер Євген Гиндилис.

Нагадаємо, на мітингу в Москві росіяни розгорнули банер з Сенцовым.

У неділю, 10 червня, на підтримку політв'язнів на мітингу в Москві зібралося близько півтисячі людей. Вони розгорнули плакат з українським режисером Олегом Сенцовым. Про це повідомляє російський телеканал "Дождь" на сторінці в Twitter.

"Мабуть, головний плакат мітингу на проспекті Сахарова. Олег Сенцов голодує в колонії 28 день", - йдеться в повідомленні. Слід уточнити, що на опублікованому фото видно великий банер з українцем і хештегом #SaveOlegSentsov.

Олег Сенцов. Один у полі воїн (video.rbc.ua)

"Людина бореться за правду": футболіст Шовковський висловив свою підтримку Сенцову (відео) Мітинг на підтримку політв'язнів у Москві: силовики почали затримувати активістів
Теги: рф, кинофестиваль, Сенцов
"Аморальні фото": виховательку дитсадка звільнили за знімки в соцмережах
"Майбутні чемпіони": Шевченко показав зворушливі фото старших синів
"Треба з Росією дружити": соцмережі розлютило відео з молоддю, зняте у Києві
Відома українська співачка вперше стала мамою
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся