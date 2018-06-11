Журі російського кінофестивалю "Кінотавр" виступили з вимогою звільнити Сенцова

Журі конкурсу очолив режисер Олексій Попогребський

На російському кінофестивалі "Кінотавр" виступили з вимогою звільнити українського політв'язня Олега Сенцова. Про це повідомляє російський телеканал "Дождь".

Під час проведення російського кінофестивалю "Кінотавр", журі конкурсу "Дебют. Кінотавр" зі сцени зачитали заяву з вимогою відпустити українського режисера Олега Сенцова, якого звинувачують у підготовці терактів у окупованому Криму. Крім того, в заяві згадали і режисера Кирила Серебренникова, який очікує суду по справі "Сьомої студії".

Журі конкурсу в цьому році очолив режисер Олексій Попогребський. До складу також увійшли актриса Оксана Акіньшина, актор Ігор Верник, композитор Ігор Вдовін, кінокритик Стас Тиркин, оператор Леван Капанадзе і продюсер Євген Гиндилис.

Нагадаємо, на мітингу в Москві росіяни розгорнули банер з Сенцовым.

У неділю, 10 червня, на підтримку політв'язнів на мітингу в Москві зібралося близько півтисячі людей. Вони розгорнули плакат з українським режисером Олегом Сенцовым. Про це повідомляє російський телеканал "Дождь" на сторінці в Twitter.

"Мабуть, головний плакат мітингу на проспекті Сахарова. Олег Сенцов голодує в колонії 28 день", - йдеться в повідомленні. Слід уточнити, що на опублікованому фото видно великий банер з українцем і хештегом #SaveOlegSentsov.

Олег Сенцов. Один у полі воїн (video.rbc.ua)