"Останній шанс для Путіна": режисер Роман Балаян вимагає звільнити Сенцова

Знаменитий кінематографіст побажав здоров'я політв'язню

Відомий український кінорежисер Роман Балаян висловився на підтримку політв'язня Олега Сенцова, який голодує вже 29 днів. Про це повідомляє ТСН.

Відомий кінорежисер Роман Балаян вважає, що звільнити Олега Сенцова – це останній шанс для президента Росії Володимира Путіна виправдатися перед світом.

"Я думаю, що дати волю такій людині, такій особистості – це, можливо, останній шанс для Путіна виправдатися перед світом, хоч раз посміхнутися світу. Свободу Сенцову! Будь здоровий, Олег", - зазначив Роман Балаян.

Кінорежисер зізнався, що він не знайомий з Олегом Сенцовим, але висловлює йому щиру симпатію.

"Я, на жаль, не знайомий з Сенцовим, але спостерігаючи за ним у російській неволі, я помітив дуже привабливе обличчя, посмішку і, як не дивно, усміхнені очі", - зізнався Балаян.

Відео: Роман Балаян підтримав Олега Сенцова (ТСН)

Нагадаємо, 14 травня 2018 року український режисер Олег Сенцов, якого звинуватили в підготовці до вчинення терористичних актів в окупованому Криму і засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму, оголосив безстрокове голодування. Єдиною умовою його припинення є звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

До речі, російські режисери влаштували демарш проти Путіна в прямому ефірі.

Олег Сенцов. Один у полі воїн (video.rbc.ua)