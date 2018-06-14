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У Києві пройшла акція пам'яті жертв катастрофи літака ІЛ-76 (фоторепортаж)

STYLERLIFE        14.06.2018 - 20:57
Фото: Акція пам'яті (РБК-Україна)
Фото: Акція пам'яті (РБК-Україна)

Вона проходила на Михайлівській площі

У четвер, 14 червня, на Михайлівській площі в Києві відбулася акція пам'яті 49 жертв катастрофи літака ІЛ-76, який збили бойовики.

 

Фото: Акція пам'яті (РБК-Україна)

Під час заходу учасники акції поклали квіти до Стіни Пам'яті полеглих за Україну. Після пройшла панахида за загиблими воїнами.

Учасники акції запалили лампадки і виклали ними контур літака ІЛ-76.

 

Фото: Акція пам'яті (РБК-Україна)

Нагадаємо, військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76 ПС ЗСУ під час заходу на посадку на аеродром в Луганську в ніч на 14 червня 2014 року було збито бойовиками. В результаті катастрофи загинули 49 захисників України.

 

Фото: Акція пам'яті (РБК-Україна)

Нагадаємо, як пройшла акція солідарності з Олегом Сенцовом.

Мета акції, яка відбулася напередодні відкриття ЧС з футболу в Росії, звернути увагу на Сенцова і понад 60 українських політв'язнів, незаконно що є в російських в'язницях.

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Теги: акція, фоторепортаж
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