В Киеве разыскивают 13-летнего мальчика с психическими отклонениями

Известно, что ребенок убегает уже не впервые

В Киеве разыскивают 13-летнего мальчика, Волчкова Андрея Валерьевича, 2005 года рождения. Известно, что мальчик имеет психические расстройства и исчезает уже не впервые, сообщает Киев Оперативный.

В розыск ребенка объявило Голосеевское управление полиции Киева. Андрей живет по адресу улица Маршальская, 14. Последний раз его видели 28 февраля около 16:15 на остановке общественного транспорта по адресу улица проспект Науки, 4, в столице.

Розыск ребенка в Киеве (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Приметы Андрея: рост 140 сантиметров, может быть в круглых очках, худощавого телосложения.

Мальчик был одет в зеленую куртку, темно-синие джинсы, светлую шапку с узором и светлые перчатки.

При получении любой информации о возможном местонахождении мальчика просят звонить на горячую линию "102".

Ранее мы сообщали, что в Киеве разыскивают сразу трех несовершеннолетних детей. По состоянию на 2 марта известно, что двое из них найдено.

Также мы сообщали, что отец экс-участницы ВИА Гры с лета ищет пропавшую дочь. Он считает, что бывший муж певицы причастен к ее исчезновению.