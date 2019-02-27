В Киеве разыскивают сразу трех несовершеннолетних детей

Дети разыскиваются в трех районах Киева
В Киеве пропали трое несовершеннолетних детей. 16-летняя Клименко Ева Юрьевна, 2003 года рождения, пропала по улице Красноткацкая, 14, во вторник, 26 февраля, до настоящего времени ее место нахождения неизвестно.
Розыск несовершеннолетних детей в Киеве (Клименко Ева Юрьевна, фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)
Приметы Евы: рост 150-160 см, волосы темные, худощавого телосложения.
Была одета в шапку черного цвета с розовой эмблемой, темные брюки в клетку, короткую куртку светло-розового цвета.
Девушку разыскивает Днепровское управление полиции.
15-летний Дробот Павел Владимирович, 2004 года рождения, пропал еще в воскресенье, 24 февраля, в Голосеевском районе Киева. Он ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Розыск несовершеннолетних детей в Киеве (Дробот Павел Владимирович, фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)
Приметы Павла: рост 175-180 см, волосы русые, среднего телосложения.
Был одет в синие джинсы, куртку цвета хаки, ботинки коричневого цвета, при себе имел рюкзак коричневого цвета.
Мальчика разыскивает Голосеевское управление полиции.
16-летняя София Рудько Сергеевна, 2003 года рождения, ушла из дома в Дарницком районе Киева еще в пятницу, 22 февраля.
Розыск несовершеннолетних детей в Киеве (Рудько София Сергеевна, фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)
Приметы Софии: на вид 15-16 лет, рост 155 см, среднего телосложения, волосы темно-русые по плечи, глаза карие.
Была одета в короткую куртку белого цвета с капюшоном и черными разводах, желтую шапка с эмблемой синего цвета, синие джинсы, зеленые кроссовки, с собой имела желтую сумку.
Девушку разыскивает Дарницкое управление полиции.
При получении любой информации о возможном местонахождении детей, просят звонить на горячую линию "102".
К слову, в Киеве разыскивают беглого осужденного преступника, Петрикова Сергея Викторовича, который бежал из Бердичевской исправительной колонии №70 (Житомирская область).
Также мы сообщали, что отец экс-участницы ВИА Гры с лета ищет пропавшую дочь. Он считает, что бывший муж певицы причастен к ее исчезновению.